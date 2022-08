Régate de baignoires de Dinant : chaque 15 août, le même rituel

La 40e Régate internationale de baignoires de Dinant aura lieu ce lundi 15 août. Une édition spéciale que Damien Lecler, l’un des plus anciens participants, ne manquera pas. Il en sera à sa 26e participation cette année.

Sa première Régate ? Lorsqu'il avait 14 ans. "Mes parents tenaient une boucherie, rue Sax, à proximité de l'arrivée. On y tenait un stand et j'ai toujours eu l'envie d'y participer. Ce que j'ai fait avec trois copains du foot de Lysigne-Thynes quand j'avais 14 ans. J'avais une baignoire dans mon garage on savait par ailleurs avoir des bidons. On a fait des trous à chaque coin de la baignoire et c'était parti. La baignoire est la même depuis ma première participation. J'y ai juste ajouté un jour un plancher à l'arrière car cette fois-là, il y avait toute l'équipe de foot", se souvient-il.

Depuis, Damien ne manque aucune édition. Le 15 août est le jour le plus attendu de l'année. Avec à chaque fois, un même rituel. "Un apéro à 10h du mat. Puis on mange une omelette histoire de bien se caler. cette année, on descendra à Dinant avec la baignoire sur le coup de 13h pour l'inscription. Ensuite, on amusera un peu la galerie avec notamment, cette année, le défilé. Après la course, on traînera encore un peu dans Dinant en attendant la remise des prix puis on remontera chez moi pour un barbecue jusqu'aux petites heures", rigole le Dinantais.

Pour les 40 ans de l'événement, ils seront sept. "Le thème du grand carnaval de Dinant nous a inspirés. Notre baignoire : la Croisette s'amuse. On sera tous déguisé en capitaine pour amuser le public. On s'attend à être sollicités."

Pour Damien et ses potes, le déguisement est la priorité de ce rendez-vous. "Pour d'autres, c'est la décoration de la baignoire mais ça on s'en fout un peu. Nous, on aime amuser et faire participer le public. L'an dernier, pour le thème du rêve américain, on a opté pour le NBA All-Star. On a mis un panier de basket et on proposait au public de tenter sa chance. En 2010, pour la 30e édition sur le thème des bandes dessinées, on était tous déguisés en Schtroumpfs. Tous les enfants voulaient des photos avec nous. On espère une belle édition, avec un pont et des rives noires de monde."

Expo et défilé pour cette 40e édition

Le "grand carnaval de Dinant" sera le thème proposé, ce lundi 15 août, pour la 40e Régate de baignoires de Dinant. Pour célébrer cet anniversaire, les organisateurs ont notamment prévu un défilé depuis la Place Patenier, dès 15h00 "Des Gilles de Trivières (La Louvière) seront présents. On a aussi prévu de faire défiler ceux qui participeront à la Régate, sans leur embarcation, le long de la Croisette jusqu'au point de départ."

Sur cette Croisette se trouve par ailleurs, depuis le 16 juillet, une exposition sur les 39 précédentes Régates. "On a des photos, des articles de presse, des QR Code renvoyant vers des vidéos sur six structures métalliques. À l'époque, il y avait vraiment de très belles baignoires. Il y a eu une forme de lassitude ces dernières années. On veut redonner aux participants le goût de se démarquer." A quelques jours de l'événement, une trentaine d'équipes sont déjà inscrites. Les organisateurs en espèrent 40, baignoires en kit comprises.