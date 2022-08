Régate de Baignoires à Dinant ce 15 août : ce que vous devez savoir en matière de circulation et de stationnement

La traditionnelle brocante aura lieu en plus de la Régate des Baignoires. Celle-ci se tiendra Avenue des Combattants, Quai Cadoux et Boulevard Sasserath. Avec pour conséquence la fermeture à la circulation des voiries précitées. Une déviation est mise en place via Rondchêne pour les véhicules venant de Hastière.

La ville indique : "La Place Patenier, sur laquelle se tiendront des démonstrations de football et teqball, sera également interdite à la circulation des véhicules. Idem pour le morceau de la Rue Sax situé entre la fontaine du pied de la Rue Saint-Jacques et la Place Patenier. La Rue Sax reste ouverte à la circulation, tout comme l'Avenue Churchill (descente de la rampe du pont rive droite)."

Il est vivement conseillé aux visiteurs de se stationner aux extérieurs du centre-ville: parking de délestage à côté de l'IFAPME (Rue Fétis à Bouvignes) dont l'accès se fait facileme.nt et rapidement via le halage et le Quai Cadoux, parking de la Place d'Armes, parking Place Cardinal Mercier