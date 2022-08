Caserne de Dinant : "Le nouveau plan du personnel n’est pas figé"

C’est théoriquement à partir de ce 1er septembre que le nouveau plan du personnel, voté par les bourgmestres de la zone Dinaphi en avril dernier, entre en vigueur. Ce plan tient désormais compte d’un arrêté royal du 21 octobre 2021 selon lequel six personnes doivent désormais être au départ d’une intervention, au lieu de quatre. Plan qui prévoit également, selon le président du conseil de la zone Dinaphi Christophe Bastin, une équité entre toutes les casernes. Cela passe par une réorganisation. Conséquences pour la caserne de Dinant : certains professionnels ont été transférés ailleurs tandis que les autres se relayeront pour assurer une permanence de quatre à six hommes de 6h à 20h. Par contre, il n’y aura plus de pompiers volontaires de garde à la caserne entre 20h et 6h du matin. Ils resteront chez eux.

Ce week-end, un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble à appartements de Falmignoul a relancé le débat, et les critiques, sur l'impact de ce nouveau plan sur la caserne de Dinant. Deux personnes ont été sauvées des flammes par quatre pompiers qui sont intervenus alors qu'ils auraient dû, selon la loi, attendre le renfort de deux personnes. Renforts qui sont, selon une voisine du sinistre, arrivés quinze minutes plus tard. "Pour avoir été témoin de l'incendie de vendredi, je suis certaine qu'un délai d'intervention plus long n'aurait plus permis le sauvetage de mes voisins", dit-elle.

Pour Christophe Bastin, il faut tout d'abord distinguer deux vecteurs. "Le blanc qui concerne les ambulanciers et le rouge les pompiers. Pour les ambulanciers, ce nouveau plan ne change rien. Il y aura toujours deux personnes à disposition, quatre à Dinant, 24h/24 et 7j/7 en caserne, prêtes à intervenir. Par contre, pour le vecteur rouge de nuit, on va faire appel à des volontaires, comme dans toutes les autres casernes." Des volontaires qui se trouveront à six minutes, maximum, de la caserne. Raison pour laquelle une importante procédure de recrutement a été lancée.

Le président du conseil de zone rappelle que le choix des gardes de nuit sous toit à Dinant est un choix politique fait il y a des dizaines d'années à la suite d'un accident. "Ceux qui râlent sont ceux qui vont perdre de l'argent car l'ancien système leur permettait de travailler ailleurs la journée et d'effectuer des gardes de nuit sous toit à Dinant. Parfois, ils ne sortent pas la nuit et sont donc en quelque sorte payés à ne rien faire." En faisant désormais appel à des volontaires de garde à domicile entre 20h et 6h, il n'y aura défraiement qu'en cas de sortie. Pour les "anciens" volontaires qui habitent à plus de six minutes, "on ne fera plus appel à eux."

Christophe Bastin le concède, cette nouvelle formule va retarder le temps d'intervention des pompiers dinantais entre 20h et 6h. "Mais de quelques minutes. Au lieu de partir dans les deux minutes, ils partiront dans les six." Voilà pour la théorie. Le bourgmestre d'Onhaye rappelle par ailleurs que "ce nouveau plan du personnel n'est pas figé de manière ridicule ." "S'il y a un souci, cela peut toujours repasser en conseil de zone Dinaphi." Quant à une fermeture de la caserne de Dinant, évoquée par certains, elle est selon notre interlocuteur "totalement exclue."