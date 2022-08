Un stage intergénérationnel du 22 au 26 août à Ciney

A l'initiative du Conseil Consultatif Communal des Ainés (CCCA), un stage intergénérationnel « Entre petits et grands (parents) » sera proposé aux Cinaciens, de toutes générations, la semaine du 22 au 26 août 2022 au centre culturel. L'événement est mis sur pied dans le cadre d'un appel à projets lancé par la Province de Namur et intitulé « vieillissement actif ». « Durant cinq jours, petits-enfants et grands-parents vont vivre ensemble, apprendre à se découvrir davantage, à respecter les différences de l'autre,… Le stage se veut intergénérationnel mais aussi convivial et créatif. La pluridisciplinarité sera en effet au rendez-vous avec un programme riche en matières culturelles », indique la Ville de Ciney, partenaire du projet avec le centre culturel et diverses associations locales.

Ce stage abordera notamment diverses thématiques culturelles telles que la musique, le théâtre, la lecture ou encore le conte. L’objectif est également de favoriser l’ouverture d’esprit des participants et de les initier à des pratiques artistiques parfois méconnues.

Deux groupes d’âge seront formés : 5-8 ans + grands-parents et 9-12 ans + grands-parents. Les adultes doivent être âgés de plus de 55 ans. Enfants et adultes confondus, 48 participants s’y sont inscrits.

Le Conseil Consultatif des Ainés a la volonté de reconduire ce stage original de manière récurrente dans le futur.

Tarif : 50€ par duo enfant/grand-parent