Une seconde vie pour les fournitures scolaires à Dinant

Comme chaque année, les parents d’enfant(s) en âge d’être scolarisé(s) préparent la rentrée. Cela passe notamment par l’achat du matériel qui peut plomber un budget. La Ligue des familles vient d’ailleurs de dénoncer le coût des fournitures scolaires réclamées par les écoles. Selon une enquête qu’elle a menée auprès des familles, il faut 255€ (hors matériel informatique) par enfant en primaire, 428€ dans le secondaire.

Ce constat a poussé la socialiste dinantaise Linda Culot à lancer, l'an dernier, l'opération "Plumier solidaire". L'objectif : récolter des fournitures scolaires pour ensuite les distribuer aux familles dinantaises qui en ont le plus besoin. "C'est en triant le matériel chez moi que j'ai eu l'idée. J'avais des fournitures en très bon état qui n'allaient pas être réutilisées. Elles allaient rester là alors qu'elles auraient pu servir", explique Linda Culot.

Durant l'été 2021, des marqueurs, crayons, calculatrices, fardes, mallettes, plumiers, tubes de colle, perforatrice, boîtes à tartines, blocs de feuille, compas, etc. ont ainsi été récoltés. Et une seconde vie a pu être offerte à ces tous objets. "Une cinquantaine d'enfants en ont bénéficié. On reçoit même beaucoup de neuf."

Organisée par l'USC (Unions socialistes communales) dinantaise, l'opération "Plumier solidaire" a été relancée en 2022 en collaboration avec les jeunes socialistes. "On était présent à trois dates différentes sur le marché de Dinant pour récolter les fournitures. Plusieurs commerces, comme la Foir'Fouille, la Patte blanche ou encore la Papeterie mosane disposaient par ailleurs d'une boîte de dépôt. On a eu un peu moins de dons que l'an dernier mais précisons qu'en 2021, le contexte émotionnel lié aux inondations a joué beaucoup. Nous avons aussi reçu des dons d'argent grâce auxquels on a pu aller acheter du matériel qu'on n'avait pas ou très peu reçu", poursuit Linda Culot.

La distribution des fournitures est prévue ce samedi 20 août à la Fédération du PS de Dinant, rue A. Huybrecht 1, sur réservation. "Il suffit de nous communiquer le nombre d'enfants et ce dont ils ont besoin. On fait cela sur rendez-vous pour garantir la discrétion car certaines familles peuvent ressentir un sentiment de gêne."

L'opération est prioritairement destinée aux familles dinantaises. Pas besoin non plus de prouver quoi que ce soit via des fiches de salaire. "Ceux qui en ont besoin viennent et prennent vraiment ce dont ils ont besoin. Cette année, les réservations concernent déjà une vingtaine d'enfants", termine Linda Culot.

L'opération devrait être renouvelée chaque année.

Contact : Jean-Charles Goffart 0494/52.98.65 ou Linda Culot 0473/48.55.24.