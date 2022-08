Max, le Cinacien, a sa propre tranche horaire sur Radio Contact

Début 2021, Maxime Nihoul, 22 ans, rejoignait sur Radio Contact l’équipe du 16/20 de David Antoine, en charge de l’aspect digital de l’émission. Celle-ci reprendra de 15 à 18h en septembre. Max disposera par ailleurs à la rentrée de sa propre tranche horaire, le dimanche de 10 à 15h.

Que s’est-il passé pour vous depuis votre entrée à Contact ?

"Plein de choses ! Je me suis fait 4 vrais amis au sein de l’émission, une seconde famille. Ils se connaissaient tous depuis 10 ans et j’étais le petit jeune qui débarquait. J’ai trouvé mes marques, je suis devenu actif dans l’émission, dont je suis désormais un membre à part entière."

Vous avez dû vivre de belles expériences ?

"Nous avons fait une émission depuis New-York en décembre 2021. Nous avons aussi été passer un week-end en Roumanie, sur les traces du château de Dracula. C’était une aventure un peu surréaliste ! Les rencontres avec les auditeurs sont toujours marquantes également, car ils sont contents de nous voir. Mais au final on est tous les mêmes."

Vous avez pas mal évolué depuis vos débuts

"Oui, j’ai rapidement effectué des remplacements sur Contact, après avoir envoyé des maquettes. D’abord la nuit, puis durant le week-end, puis des semaines entières. J’ai fait le 16/20 durant tout l’été. Je suis content de moi et de la confiance dont la direction de cette radio nationale fait preuve à mon égard."

Vous aurez prochainement votre propre tranche horaire, le 10-15h ?

"En effet, j’attendais beaucoup cela, c’est stressant et très excitant. Ce sera un dimanche musical. Je réveillerai les gens et je les accompagnerai une partie de la journée. La musique sera la star, on parlera d’actu musicale, de pop-culture. Il y aura des jeux relatifs au cinéma. Ce sera léger et sympa. Le défi sera de garder les gens avec moi sur les ondes."

Même si vous vivez à Etterbeek vous restez attaché à Ciney !

"Pour certains je suis toujours le petit Max de Ciney ! J’essaie de revenir le plus souvent possible, souvent en coup de vent. Je devais animer une festivité locale mais finalement cela ne s’est pas fait. C’est plus pratique de vivre à Bruxelles pour le boulot. Bruxelles ne s’arrête jamais, on s’y déplace très facilement. J’apprécie le calme de Ciney quand j’y reviens."