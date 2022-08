Brûlé avec de l'acide à la piscine de Blaimont

Mardi en début de soirée, un employé du village de vacances les Étoiles, à Blaimont, s’est trompé dans ses manipulations pour que la piscine reste sécurisée et saine.

L’homme a mélangé du chlore et de l’acide chlorhydrique. Blessé, sans doute brûlé, il a été conduit à la clinique de Dinant.

Sur les lieux, on notait la présence de pompiers de la zone Dinaphi du poste de Dinant. La Protection civile est aussi descendue sur les lieux pour sécuriser les produits. Tout a été mis sous contrôle et on a conditionné les produits dangereux qui avaient été répandus, afin de sécuriser leur évacuation.