Dinant : la minorité soupçonne une fausse domiciliation d'un échevin L'échevin Alain Rinchard habite-t-il Dinant ou Givet ? L'intéressé répond aux soupçons de la minorité ; « Ça me fait bien marrer ! » EMMANUEL WILPUTTE

Alain Rinchard est domicilié à l'étage de son café, situé en bord de Meuse, quasiment à l'ombre de l'hôtel de ville. Officiellement, croit savoir l'élu de l'opposition. Car selon lui, et même s'il lui est impossible d'en apporter la preuve absolue, l'échevin Rinchard vivrait en fait à une vingtaine de kilomètres de Dinant, dans la ville française de Givet."De fil en aiguille, on a vérifié". Avec les moyens du bord. Une sonnette au nom d'Alain Rinchard et de son épouse se trouve en effet sur un immeuble...