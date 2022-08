Accident mortel à Havelange: la conductrice est décédée, quatre passagers blessés

Un accident grave s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, sur la N97 à Havelange, vers 4h du matin.

Cinq personnes circulaient à bord d'une petite Polo, quand la voiture a violemment percuté un arbre le long de la route. Apparemment, le véhicule est seul en cause même si les circonstances ne sont pas connues à l'heure d'écrire ces lignes.

La conductrice est décédée sur place, quatre passagers sont blessés dans un état considéré comme grave.

Sur place, les secours ont été envoyés en masse: 5 ambulances, 2 SMUR et un hélicoptère médial de Bra. Les pompiers sont intervenus sous les ordres du lieutenant Lietard, de Dinant, avec une autopompe et un balisage de la caserne de Ciney. La police a sécurisé les lieux le temps de l'intervention et s'est chargée du constat.

Le bourgmestre de Havelange est également descendu sur place.