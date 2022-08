La mort de Luc Hallin va marquer la rentrée judiciaire dinantaise

La fin des congés estivaux est également synonyme de rentrée judiciaire. À Dinant, celle-ci sera marquée, le 6 septembre, par une réouverture des débats dans une affaire de coups et blessures involontaires par défaut de prévoyance commis en 2016 à Couvin. Le tribunal correctionnel entendra un représentant d’une institution couvinoise qui accueille des personnes présentant une déficience mentale. Le 11 mai 2016, l’un de ses résidents a été grièvement brûlé au moment de prendre sa douche par de l’eau dont la température était comprise entre 55 et 58°.

Autre moment fort, le 10 novembre, avec l’affaire Jhonny Obrecht, poursuivi pour homicide volontaire avec l’excuse de provocation. Le 7 avril 2018, il a tué Luc Hallin, un Profondevillois de 52 ans, devant le café "Chez Mireille" à Annevoie en le percutant à deux reprises avec sa camionnette. L’affaire a déjà été plaidée. Mais le juge souhaitait des explications au sujet des conclusions réalisées par deux experts (un psychiatre une docteure en psychologie). Ceux-ci ont été entendus le 10 mars dernier et ont expliqué comment, via les expertises psychiatriques et psychologiques qui ont été réalisées durant l’instruction six mois après les faits, ils sont arrivés à la conclusion que Jhonny Obrecht se trouvait dans un "état de dissociation significatif", ce qui aurait altéré son processus de décision. Les avocats et le parquet de Namur, qui avaient déjà plaidé et requis, vont pouvoir réagir aux propos qu’ils ont entendus ce jour-là.

Enfin, le 14 septembre, le tribunal correctionnel de Dinant rendra son jugement à l’égard d’un homme poursuivi pour des coups simples commis à l’égard de sa compagne et de ses deux filles, entre 2015 et 2016, à Beauraing. Dix faits graves ont été énumérés et décrits par la victime durant l’enquête : coups, tirages de cheveux, étranglements, humiliations permanentes, etc. L’homme aurait par ailleurs adopté des méthodes éducatives militaires à l’égard de la plus jeune des filles de sa compagne. Il contestait l’ensemble des faits évoquant une vengeance.