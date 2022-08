Rentrée scolaire : performances énergétiques améliorées à Falmignoul, la sécurité en avant à Ciney

La commune de Dinant compte quatre implantations scolaires communales sur son territoire : Dréhance, Bouvignes, Anseremme et Falmignoul. Pour les élèves de cette dernière, la rentrée scolaire s'est déroulée dans des bâtiments désormais performants sur le plan énergétique. "Les élèves ont passé la dernière année scolaire dans des modules préfabriqués", explique l'échevine de l'enseignement Chantal Clarenne. "Des travaux de rénovation énergétique et des changements de châssis et fenêtres ont été réalisés. On a aussi supprimé des petits "balcons". Il n'y a par contre pas eu de travaux d'aménagements intérieurs."

Inaugurée en 1992, l'école communale de Falmignoul a très mal vieilli. En 2015, la directrice faisant fonction de l'époque et l'ancien échevin de l'enseignement, René Ladouce, pointaient déjà des problèmes récurrents : eau dans le réfectoire et le long des murs lorsqu'il pleuvait, végétation dans les châssis, rouille sur les radiateurs,… Ces problèmes font désormais partie du passé. "Les instits en ont profité pour remettre les classes en couleur. Ça a été le rush pour que les élèves puissent réintégrer leurs locaux. Avec la réforme des rythmes scolaires, qui était nécessaire d'après tous les professionnels avec qui je me suis entretenue, il y a un peu moins de temps pour tout préparer. Des élèves de maternelle occuperont par ailleurs toujours deux modules préfabriqués mais qui sont bien aménagés."

Pour les autres implantations communales, c'est le calme plat. "On n'a aucune école menacée. D'ici la fin du premier trimestre, elles seront toutes équipées de tableaux numériques, un projet commencé il y a deux ans."

Une rentrée sous le signe de la sécurité

Dans les communes couvertes par la zone de police Condroz-Famenne (Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze), la rentrée scolaire est placée sous le signe de la sécurité avec les figurines 3D Tom&Lily.

L’an dernier, un projet global de sécurisation des zones 30 aux abords de l’ensemble des 40 établissements scolaires était lancé par la zone de police. Après avoir identifié les différents facteurs de risques que sont le manque de visibilité des sites et des piétons, le comportement des parents et des enfants et la vitesse des automobilistes, une phase de prévention a eu lieu. Puis une phase de répression via des contrôles de vitesse radar, verbalisation du gsm au volant ou des mauvais stationnements.

Parallèlement à cela, l’action zone 30 a été lancée, en sécurisant les abords des écoles et les traversées piétonnes. Le placement de figurine 3D Tom et Lily font partie de ces actions. Repère visuel pour l’automobiliste, ils sont aussi un rappel pour les enfants aux dangers de la route. Chaque année, 550 enfants âgés entre 3 et 17 ans sont victimes d’un accident aux abords des écoles. Dont 20 blessés graves et 2 décès.