Une rentrée dans une école flambant neuve à Annevoie

Avec la réforme des rythmes scolaires qui prévoit la reprise dès le dernier lundi d'août, la rentrée a eu lieu un peu plus tôt que d'habitudes pour des milliers d'enfants. Pour les élèves de l'école communale d'Annevoie, cette rentrée scolaire s'est déroulée dans une école flambant neuve. Ces derniers jours, les instits et ouvriers communaux ont procédé au déménagement du matériel de l'ancienne école vers la toute nouvelle. Ce lundi, ils étaient 44 à effectuer leur rentrée : 11 enfants en maternelle et 33 en primaire. "C'est un soulagement, tout le monde est content et le nombre d'inscriptions est en hausse", explique le bourgmestre Luc Piette.

Depuis 25 ans, ce sont des locaux préfabriqués (Ndlr : comme dans de nombreuses implantations finalement) qui faisaient office de classes. Pour y voir plus clair, un retour en arrière est nécessaire.

L'école d'Annevoie, obligée de fermer ses portes en 1984 faute d'élèves, n'a rouvert que dix ans plus tard avec une section maternelle. Pour les primaires, il a encore fallu attendre quelques années. Les cours se donnaient dans une salle de réunion de la salle Sainte-Thérèse. Puis dans ces deux fameux modules en préfabriqués. "Il y a dix ans, on a racheté et abattu la salle Sainte-Thérèse pour y construire une nouvelle école", ajoute Luc Piette. C'est en 2016 que le collège communal a lancé la procédure pour sa construction. L'école comprend cinq classes (2 maternelles et 3 primaires), une salle des profs, un bloc sanitaire, un réfectoire avec cuisine en relation avec un local pour les cours spéciaux et un bureau de direction. Les récréations pourront quant à elle avoir lieu sur place et non plus sur un terrain de tennis.

Un gain de place et de confort qui offre également aux instits plus de possibilités quant eux méthodes d’apprentissage qu’ils souhaitent utiliser. Cette nouvelle école, d’une superficie de 822m², a été subsidiée à raison de 901.000 € par la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur un total de 1.471.000 €.