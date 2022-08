Caserne de Dinant : "Nous avons besoin de volontaires disponibles !"

Questionné au sujet des effectifs du poste de Dinant, Christophe Bastin, président du conseil de zone, explique : "Je soutiens les volontaires, qui sont très courageux. Un recrutement a été lancé en juin. Une quarantaine de candidats volontaires passent actuellement les examens et sur ceux-ci, 6 ou 7 habitent dans un rayon de 6 minutes autour de la caserne. D'autres sont prêts à trouver des solutions pour être disponibles dans ce rayon. Un autre appel à candidatures sera lancé en octobre. En attendant que les nouveaux soient complètement formés, nous allons faire au mieux avec ceux que nous avons, le système n'est pas figé et on va voir comment cela fonctionne. Nous voulons donc renforcer le poste de Dinant. Une fois les volontaires recrutés, il faut également que ceux-ci se rendent disponibles afin que le système fonctionne. Nous les questionnons sur leurs motivations lors des entretiens dans cet objectif."

"Les mentalités doivent évoluer"

Le commandant de la zone Dinaphi, Alain Lallemand estime pour sa part que le poste de Dinant fonctionnait suivant un système obsolète et qu'il convenait d'harmoniser les situations entre les différents postes de la zone Dinaphi, tous les citoyens ayant droit à la même protection. "La volonté était de faire fonctionner Dinant comme les autres services. Les pertes de temps lors du rappel des volontaires concernent tous les postes de notre zone, qui est très étendue. Une mixité de pompiers professionnels et de volontaires est nécessaire afin de faire fonctionner la zone de secours. Fonctionner avec des volontaires n'est pas simple, puisqu'il est impossible pour nous de savoir quand ceux-ci seront disponibles. Avec la fin des gardes en caserne, ceux-ci doivent s'indiquer comme disponibles lorsqu'ils sont chez eux. Ils doivent changer leurs habitudes, les mentalités doivent évoluer et ce n'est pas simple, je ne leur en veux pas, mais il faudra s'y faire. Le 21 juillet et le 15 août, j'ai par exemple dû faire appel à des volontaires d'Yvoir pour pouvoir assurer une pompe à 6. Des cas comme celui de Falmignoul peuvent survenir n'importe quand."

Le commandant Lallemand se penche en temps réel (lundi à 14h15 sur les effectifs disponibles à Dinant. "Il y a un officier et un sous-officier de disponibles à Dinant, pas de volontaires. A Rochefort, on retrouve un professionnel et 5 volontaires. A Yvoir, 6 volontaires sont disponibles. A Dinant, certains n'ont pas encore le déclic de se mettre "disponibles" quand ils sont chez eux. Avec le beau temps, il est parfois difficile de pouvoir compter sur eux. Au final, c'est en fonction de leurs disponibilités que l'on aura la possibilité de faire démarrer l'autopompe de Dinant… ou pas."

Où en est-on en termes d’effectifs ? "Sur la septantaine de volontaires que compte le poste de Dinant, 25 habitent dans un rayon compris entre 6 et 12 minutes autour de la caserne. Idéalement, il nous en faudrait 36 dans ce rayon, il nous manque actuellement 11 volontaires. Nous avons donc lancé un recrutement. 4 des candidats potentiels habitent à 6 minutes de la caserne. Un recrutement ciblé sur Dinant aura lieu en octobre, et un autre en juin 2023. Pour moi, l’avenir est un rassemblement des postes de Ciney, Dinant et Yvoir dans une seule caserne, qui serait idéalement située à Achêne. Mais cela ne sera discuté qu’après 2025."

Thierry Bodlet : « Je ne suis pas satisfait du plan proposé par Dinaphi pour Dinant »

Face à cette polémique qui enfle, le bourgmestre Thierry Bodlet s’est fendu d’un récent commentaire sur Facebook. « La réglementation qui organise le nombre minimum de pompiers pour intervenir sur un incendie relève de l’État fédéral (Ministère de l’Intérieur). Cette réglementation favorise les grosses casernes des grandes villes sans tenir compte des spécificités des zones rurales. Lors du vote concernant le plan d’organisation personnel, les autres Bourgmestres ont voté pour, je me suis abstenu : en effet, je ne suis pas satisfait du plan proposé par Dinaphi pour Dinant, il n’offre pas assez de garanties pour le fonctionnement et l’avenir. Interdire à des pompiers présents sur un sinistre d’intervenir parce qu’ils ne sont que 4 et non 6 n’a absolument aucun sens. Voici quelques mois, rue Defoin à Dinant, des pompiers arrivés à 4 sont intervenus illégalement mais immédiatement, cela a permis d’éviter l’incendie de la maison voisine. Dans le cas de Falmignoul, c’est encore plus grave que les 4 pompiers arrivés sur place ont immédiatement sorti deux victimes qui ont dû être hospitalisées. Que serait-il advenus s’ils avaient attendus d’être 6 ? »

Et de poursuivre : « Une des difficultés majeures de la réorganisation des services de secours est donc la nouvelle réglementation fédérale qui, comme dans bien d’autres cas, ne tient pas compte des spécificités des zones rurales (population moins dense, distances plus grandes, besoins spécifiques). J’invite tous les mandataires à s’unir pour travailler ensemble, à adapter la réglementation à nos territoires et à faire pression sur les niveaux de pouvoir qui en tiennent pas leurs promesses en matière de financement. »