Premières tendances de la saison touristique : "c’est bingo !"

Les mois de juillet et août ont été excellents en régions namuroise et dinantaise.

La fin des congés estivaux est toujours l'occasion de dresser un premier bilan touristique. D'après la directrice de la Maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant, Emilie Goffin, qui se base sur les chiffres de fréquentation des bureaux d'accueil des douze communes qui dépendent de cette maison du tourisme et principalement ceux de Namur et Dinant, "c'est bingo" pour cet été 2022. "Les visiteurs ont été deux fois plus nombreux que l'an dernier." Précisons néanmoins qu'en 2021, les inondations ont eu un impact indéniable sur le tourisme.

Parmi les premières tendances relevées, la présence de nombreux Belges. Mais tout de même en légère diminution par rapport à l'an dernier. "Malgré les merveilles que nous avons sur notre territoire, on savait qu'on ne fidéliserait pas ces milliers de Belges qui aiment aussi passer leurs vacances à l'étranger", ajoute Emilie Goffin. "Néanmoins, d'après le commissariat général au tourisme (CGT), la tendance du Belge serait de prévoir des plus courts séjours à différents moments de l'année. On verra bien."

La présence de Hollandais et de Français était quant à elle toujours aussi importante cet été. "Point positif, la présence de touristes allemands, italiens et espagnols était aussi plus marquée. De manière plus discrète, on a aussi noté un retour de gens d'Asie et des Etats-Unis par rapport à l'an dernier."

Cet été chaud et sec a logiquement incité les touristes à chercher des points de fraîcheur. "Les croisières sur la Meuse, les bateaux sans permis, la zone de baignade du Lac de Bambois ou encore la pratique du stand-up paddle ont eu du succès. Par contre, pour les kayaks sur la Lesse, c'est la cata."

Les organisateurs d'événements avaient eux aussi le sourire. "Il y avait une crainte pour les grands rassemblements. Des événements comme la Régate de baignoires de Dinant, les Médiévales de la Citadelle de Namur ou le spectacle l'Homme à la source à Annevoie ont attiré la foule."

Au sein de la Maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant, on avait également beaucoup misé sur le vélo. "On a eu beaucoup de demande d'itinéraires. Par contre, il y a eu moins de locations de vélos électriques car beaucoup ont désormais le leur."

Le 27 septembre, lors de la journée mondiale du tourisme, aura lieu la deuxième rencontre des opérateurs touristiques en Explore Meuse. L’occasion d’évoquer la préparation de l’arrière-saison et la saison 2023 axée sur un tourisme inclusif, durable et adapté à la réforme des rythmes scolaires.