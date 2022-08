Un pompier volontaire tire la sonnette d'alarme: "Le plan du personnel ne permet actuellement pas de protéger la population dinantaise"

Le 13 août dernier, un incendie qui s’est déclaré dans un immeuble à appartements à Falmignoul a allumé la mèche d’une polémique relative au plan du personnel de la zone Dinaphi et particulièrement à ses conséquences pour le poste de Dinant.

Le problème qui s'est posé ce jour-là touche d'abord à une réglementation du fédéral. Le bourgmestre de Dinant, Thierry Bodlet, a rappelé celle-ci dans un récent post Facebook : "Précédemment le nombre de quatre pompiers était suffisant pour assurer un départ ambulance ou un départ intervention incendie. La nouvelle réglementation impose six pompiers pour le départ incendie et ils n'ont plus le droit d'être également ambulanciers. Actuellement, huit personnes sont nécessaires pour assurer un départ incendie, qui nécessite 6 personnes et un départ ambulance, qui en mobilise 2."

Le jour de l’incendie de Falmignoul, les hommes du feu n’étaient que 4 sur place. S’ils s’en étaient tenus à la stricte interprétation de la loi, ils n’auraient donc pas pu pénétrer dans l’habitation pour secourir les victimes et auraient dû attendre le renfort d’une deuxième auto-pompe, qui est arrivée 15 minutes plus tard. Cette situation pose question quant à la mobilisation des pompiers en cas d’incendie. En effet, à partir du 1er septembre, les volontaires ne pourront plus faire de gardes en caserne en semaine entre 20h et 6h. Elles s’effectueront désormais à domicile. Ce qui ne rassure évidemment pas la population qui pense, sans doute à raison, que cette nouvelle donne va rallonger le temps d’intervention.

Un pompier volontaire, par ailleurs choqué par des commentaires du président du conseil de zone Christophe Bastin (celui-ci déclarait dans nos colonnes que les pompiers qui râlaient contre ces changements étaient ceux qui allaient perdre de l'argent à cause du nouveau système de garde), confirme les problèmes qui pourraient se poser. Précisons que ce dernier témoigne en marge du préavis syndical récemment déposé, qui concerne toute la zone Dinaphi et pas seulement Dinant et vise essentiellement des demandes logistiques. "Personnellement, je ne suis pas pompier volontaire pour l'argent, et beaucoup sont dans mon cas. Cette remarque est blessante. Ce qui me pose problème, c'est que dans l'état actuel des choses, le plan du personnel ne garantit pas la sécurité des citoyens dinantais." Et de poursuivre : "Les gardes en caserne permettaient un départ dans les 2 minutes. Christophe Bastin déclare que les pompiers, au lieu de partir dans les deux minutes, partiront dans les 6 ? C'est impossible."

Notre interlocuteur prend un exemple concret : "Mon bip sonne en pleine nuit, j'émerge et m'habille, cela me prend 2 minutes. Soyons optimistes et comptons 6 minutes de trajet vers la caserne, puis 2 minutes pour m'équiper. Nous sommes déjà à 10 minutes et le véhicule n'est pas encore en route. La différence est énorme. La topographie de Dinant, entre le passage à niveau de Bouvignes ou la rue Saint-Jacques qui bouchonne fréquemment, compliquent encore les choses. J'arrive sans doute stressé à la caserne, j'ai dû prendre des risques sur la route. Le fait de faire des gardes à domicile est contraignant, engendre un stress permanent et une perte de temps lors des interventions. Certains volontaires atteignent des limites en matière de disponibilités, ils doivent donc conserver un confort de vie et une certaine présence vis à vis de leur famille. La solution pour que plus de volontaires soient disponibles ? En engager davantage !"

Des questions d'effectifs se posent en effet. "Beaucoup de gardes se font en sous-effectif, sans 8 personnes en caserne. Parfois, il n'y a que 4 ambulanciers et aucun pompier. Certains jours, à certains moments, il n'y a moyen de ne mobiliser qu'une pompe à 6 pour tout le territoire de la zone Dinaphi, qui est étendue. Le plan du personnel a voulu répartir les pompiers professionnels dans toutes les casernes. C'est fort bien, mais ils ne peuvent pas partir seuls et doivent, quoiqu'il arrive, attendre l'arrivée des volontaires."

5 volontaires dans un rayon de 6 minutes

Et en ce qui concerne le rappel des volontaires ? "Sur les 70 hommes que compte la caserne de Dinant et si on compte ceux qui sont réellement actifs et disponibles, 5 habitent dans un rayon de 6 minutes et 20 habitent dans un rayon de 12 minutes. Il faut évidemment qu'ils soient disponibles et ils le sont évidemment rarement en même temps. Ce qui complique encore les choses ? Alors que les effectifs sont déjà réduits, la zone, suite au plan du personnel et sans doute dans un souci d'efficacité, décide de ne plus faire appel aux volontaires habitant dans un rayon de plus de 12 minutes. Comment faire fonctionner le service dans ces conditions ? Il manque, selon un rapport de l'état major de la zone datant d'il y a quelques années, une trentaine de pompiers volontaires habitant dans un rayon de 6 minutes pour travailler en fonction du principe de l'aide adéquate la plus urgente. Nous ne sommes pas opposés au plan du personnel, le problème est qu'il est lancé alors qu'à ce stade il ne peut pas fonctionner faute de personnel disponible. Il est mis en place au détriment de la sécurité de la population."

Du côté de la zone, la solution serait donc à chercher du côté du recrutement. "Lors du dernier recrutement, il y a 5 ou 6 ans, seuls un ou deux candidats habitaient dans le fameux rayon des 6 minutes autour de la caserne. Il faut donc trouver les gens et les former. Former complètement un volontaire prend 2 ans, même si il est stagiaire et peut déjà aller au feu. Qu'allons nous faire d'ici-là ?"

Pour notre interlocuteur, la zone Dinaphi prend la direction inverse de la majorité de celles du pays. "La tendance est à engager davantage de professionnels, pour avoir des postes forts, où les gens effectuent des gardes en caserne par souci d'efficacité."