Un véhicule flashé à 210km/h sur la N63 ce lundi à Somme-Leuze

Un accident a coûté la vie à une dame, samedi, sur cette nationale. La vitesse était en cause. Ce lundi, un contrôle d'envergure a été mené toute la journée.

Un accident a coûté la vie à une personne, samedi sur la N63 à hauteur de Somme-Leuze. La vitesse est en cause. Selon les témoignages et les premières constatations, cette Mercedes AMG 63 immatriculée au Luxembourg roulait à vive allure (Ndlr une vitesse de 180-200km/h a été évoquée) lorsqu’elle a décollé puis a effectué plusieurs tonneaux. Éjectée de l’habitacle, la passagère du véhicule n’a pas survécu.

Des contrôles pluridisciplinaires sont régulièrement effectués sur cette nationale par la zone de police Condroz-Famenne, la police fédérale, les Douanes et le service taxe de la Région wallonne. Ce lundi, de 6h30 à 16h, un nouveau contrôle d’envergure a été organisé. « Des accidents tragiques récents nous démontrent que la N63 est un lieu critique », indique le chef de corps Jean-Pierre Descy.

Un seul dispositif d’interception a été mis en place, Rue Basse-Adam à Noiseux, mais avec un contrôle des deux sens de circulation de la RN 63.

Pour le radar placé dans le sens Liège vers Marche-En-Famenne (Ndlr : vitesse limitée à 120km/h), 3.130 véhicules ont été contrôlés et 398 perceptions immédiates réalisées. 35 automobilistes ont été interceptés et 5 d’entre eux ont fait l'objet d'un retrait de permis sur place pour haute vitesse. Vitesse maximale enregistrée : 210km/h. Son conducteur se trouvait par ailleurs sous le coup d’une déchéance du droit de conduire. Le véhicule, une BMW X6, a été saisi sur ordre du parquet de Namur.

Dans l’autre sens de circulation (Ndlr : vitesse limitée à 90km/h), 421 perceptions immédiates ont été réalisées sur 6.794 véhicules contrôlés. 16 automobilistes ont été interceptés. Vitesse maximale enregistrée : 139km/h.

Enfin, 2 PV pour conduite sous stupéfiants (cannabis), 2 PV pour détention de stupéfiants (cannabis), 2PV pour port d’armes prohibés (matraque et batte de baseball) et 2 perceptions immédiates pour GSM au volant et une autre pour problème d’ arrimage ont été réalisés ce lundi.

Les caméras ANPR ont par ailleurs permis de contrôler des véhicules en défaut de contrôle technique, qui roulaient au rouge ou dont les taxes n'avaient pas été payées.