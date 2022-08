Une fresque de 27m² sur le mur du centre culturel de Dinant

Artiste belge d’origine italienne, Sara Conti expose ses œuvres depuis le 25 juin au centre culturel de Dinant. Street artiste dans l’âme, elle s’est d’abord fait connaître par ses collages urbains. Elle s’exprime également à travers le dessin, les fresques murales, la sérigraphie et le livre.

Depuis ce mardi, Sara Conti est présente à Dinant pour peindre une fresque qui trouvera sa place sur le mur du centre culturel.« Ce projet a deux origines », commente Nicolas Canta, du centre culturel de Dinant. « Cela s’inscrit premièrement dans le projet de street art qu’on est en train de mettre en place à Dinant. On vient d’inaugurer la première fresque à Bouvignes (Ndlr : réalisée par de jeunes adolescents dans le cadre du stage #décore ton mur organisé par la MPMM, en partenariat avec le Centre culturel de Dinant.). On espère avoir une ou deux fresques géantes de plus en 2023. »

Ensuite, cette oeuvre de Sara Contin fait le lien avec son exposition, toujours en cours jusqu’au 25 septembre. « C’est une fresque de 27m², peinte sur deux panneaux en bois. Elle a vocation à disparaître pour accueillir d’autres œuvres, mais on ne sait pas encore quand. L’oeuvre s’intitule "le Roi Midas a de grandes oreilles". Sara Conti est très friande de mythologie. Elle a commencé mardi et finira ce vendredi. »

Une explication plus détaillée de l’œuvre sera donnée le 25 septembre à l’occasion de Dinant Montmartre, un rassemblement de plus de 200 artistes professionnels ou amateurs en peinture, photographie, arts graphiques et plastiques.