Le brame du cerf à découvrir dès la mi-septembre au Domaine de Han

A vingt jours de l'automne, on se prépare à la période du Brame du cerf au Domaine des Grottes de Han. « Ce changement de saison est accompagné d'un rituel impressionnant au cœur de nos forêts », dit-on à au Domaine. « Chez le cerf, la saison des amours est une période éprouvante pour les mâles. Pendant environ un mois, de la mi-septembre à la mi-octobre, les cerfs sont sur le qui-vive. Leur but ? séduire un maximum de femelles et les féconder. Jour et nuit, ils sont en alerte. Ils brament pour exprimer leur puissance et attirer les femelles et s'adonnent à des combats parfois violents avec leurs rivaux. Durant cette période, ils se nourrissent moins, se dépensent plus et peuvent perdre jusqu'à un tiers de leur poids. Quant aux biches, elles vivent en harde et se laisseront séduire par le plus fort d'entre tous. Leur période de fécondité est très courte, de 24 à 48h par an et elles donneront naissance 8 mois plus tard à un seul petit faon. »

Chaque année, le Domaine des Grottes de Han offre à ses visiteurs la possibilité de vivre ce spectacle au cœur des plaines de son parc animalier sous plusieurs formules : des visites exclusives à l’aube ou au crépuscule ainsi que des formules "Brame du cerf et glamping au Cocoon Village"

L’année dernière, 15 faons ont agrandi les hardes du Domaine. Aujourd’hui, le parc animalier compte 17 cerfs boisés.

Infos : https://grotte-de-han.be/visites-exclusives