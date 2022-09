Un tracteur sur le flanc à Rochefort

Un accident, heureusement sans gravité, s'est produit ce mardi rue de Dinant à Rochefort. Pour une raison encore inconnue, un tracteur et sa remorque ont versé sur le flanc, obstruant totalement la route. Les pompiers de la zone Dinaphi se sont rendus sur place avec une autopompe et une ambulance. Le conducteur de l'engin n'a cependant pas été blessé. La police Lesse et Lhomme était également sur les lieux.