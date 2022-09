Yvoir : un toxicomane "esclave de ses pensées"

Le tribunal correctionnel de Dinant s’était déjà penché sur ce dossier de coups et blessures volontaires et détention d’armes prohibées, en mai dernier. Le parquet de Namur avait requis l’internement du prévenu, sur base d’un rapport datant de 2020. Mais le tribunal a finalement rendu un jugement ordonnant sa comparution en personne. Ce rapport de 2020 étant trop ancien pour prendre une telle décision. Le prévenu s’est donc présenté devant la juge De Backer, ce mardi matin pour s’expliquer.

L'homme reconnaît la détention d'armes prohibées : un fusil Rodacciai, un Baikal, une Winchester, une grenade (d'essai à base de talc, selon le prévenu) et 185 cartouches. Les coups et blessures sur son voisin de l'époque, qui remontent à 2018, par contre, il les conteste. "Je devais conduire ma compagne en urgence à l'hôpital. Il m'a attrapé une première fois par l'arrière alors que nous étions sur le palier. J'ai réussi à me dégager. Il a recommencé et je me suis laissé tomber dans les escaliers. Il m'a accompagné dans la chute." La victime, elle, affirme avoir été poussée. Des lésions à une oreille et au bras droit ont été constatées.

Cette altercation, le prévenu l'explique par un précédent qui a déjà opposé les deux hommes deux semaines plus tôt. "À l'époque, je consommais de la cocaïne, de l'héroïne, des méthamphétamines. J'étais dans un délire de persécution. J'avais perdu le contrôle de mon esprit et j'étais esclave de mes pensées. Deux semaines plus tôt, j'ai ouvert la porte de son domicile sans raison, il a été surpris et mécontent", dit le prévenu qui était notamment convaincu d'être suivi par le FBI. Aujourd'hui, il semble aller beaucoup mieux. "J'ai été tellement choqué, voir traumatisé, par l'état dans lequel j'étais que je ne consomme plus rien."

Le parquet de Namur ne requiert plus l’internement et propose une peine de dix-huit mois de prison avec un sursis probatoire qui comprendrait un suivi psychiatrique. Un réquisitoire partagé par la défense. Jugement le 4 octobre.