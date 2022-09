Viroinval : pas d'ultime chance pour cet auteur de violences conjugales récidiviste

Lorsqu’il s’est présenté le 24 août dernier devant le juge Hauquier, le jeune prévenu (né en 1995) poursuivi pour des violences conjugales sollicitait une ultime chance. Il ne l’a finalement pas obtenue. Verdict : cinq ans ferme.

Malgré plusieurs condamnations précédentes, à savoir trois peines de travail et quatre de prison avec sursis, dont trois pour des violences sur ascendant et/ou cohabitant depuis 2015, il s’en est à nouveau pris à sa compagne le 15 mars 2022. Il s’est introduit chez elle après avoir brisé une fenêtre puis dans sa chambre, où elle s’était réfugiée, en défonçant la porte. La jeune femme a alors sauté par la fenêtre du 1er étage. Il est allé la rechercher dehors en la tirant par le bras et par les cheveux et s’en est aussi pris aux policiers qui sont intervenus.

Toute cette scène de violence s’est par ailleurs déroulée devant leur enfant de trois ans.