Vols dans des habitations de la région de Beauraing : une interpellation

Pondrôme, Honnay, Froidfontaine et Vonêche avaient été touchés par les vols

Ce lundi 5 septembre au matin, après de nombreuses patrouilles de surveillance et un important effort de recherche, la Zone de Police Houille-Semois a interpellé une personne suspectée de nombreux vols dans les habitations survenus ces dernier temps dans la région beaurinoise et, principalement, dans les villages de Pondrôme, Honnay, Froidfontaine et Vonêche. Cet individu a été déféré devant un Juge d'Instruction, qui a décidé de le placer en détention préventive.

Certains objets volés seront dès lors en mesure d'être restitués prochainement à leur propriétaire.