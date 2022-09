Un trafic de stupéfiants 2.0 à Rochefort et Saint-Hubert

Le trafic de stupéfiants pour lequel huit personnes (sur neuf) ont comparu ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Dinant est qualifié de trafic 2.0, par le parquet de Namur. Celui-ci se faisait au départ de l'application Snapchat, entre septembre 2021 et mai 2022. "Via des stories, qui ont compliqué la tâche des enquêteurs", précise le ministère public. "On peut également vanter la qualité du marketing réalisé. On lançait des annonces quand la marchandise arrivait, on mettait en avant la qualité du produit, on réalisait des vidéos avec fond sonore, des promotions étaient faites et une succursale a même été ouverte à Poix-Saint-Hubert et dès décembre 2021, c'est à Rochefort qu'une seconde filière a ouvert."

Une majeure partie des prévenus provient de Bruxelles. L'un d'eux est considéré comme le dirigeant de cette association. C'est lui qui aurait loué un appartement à Poix-Saint-Hubert pour organiser un trafic dans la région. C'est aussi lui qui, avec d'autres personnes, aurait contraint un Rochefortois à vendre pour eux. "Je sortais de chez moi lorsque j'ai été accosté par plusieurs personnes. Ils m'ont demandé de monter dans leur voiture, ce que j'ai accepté par sécurité. Ils m'ont lancé un pacson puis menacé avec un couteau. C'est comme ça que ça a commencé", affirme-t-il.

D’autres prévenus et des clients impliquent par ailleurs ce dirigeant présumé tandis que l’employé d’une station-service de l’aire de Spy affirme par ailleurs avoir été menacé par ce même individu, en mars 2022. Pourquoi ? Car il n’a pas retrouvé une quantité de 50g de cocaïne jetée dans la poubelle cette station juste avant d’être contrôlé par une patrouille de police.

Le principal intéressé conteste tout. "Moi, je ne faisais qu'aller récupérer l'argent", a expliqué ce prévenu qui refuse de donner d'autres noms, pour sa sécurité.

Pourtant, un kilo de cannabis a été retrouvé dans sa chambre et 1,456kg dans sa voiture, lors d'une perquisition menée chez lui le 4 mai 2022. Mais aussi plusieurs sacs de luxe. "Des imitations", d'après son avocate. Selon les policiers, son train de vie ne correspondait pas avec ce qu'il gagnait.

Toutes les perquisitions ont été réalisées le même jour. Dans l’appartement de Poix-Saint-Hubert, 3,647kg de cannabis et 33g de cocaïne ont été retrouvés. À Rochefort, les quantités étaient plus petites. On parle de quelques dizaines de grammes.

Dans son réquisitoire, le parquet de Namur a tenu compte du caractère organisé du trafic, des quantités vendues, du rôle de chacun et des matières vendues. Des peines comprises entre 20 mois et six ans ferme sont requises. Pour l’ensemble des prévenus, une confiscation de 312.000€ a par ailleurs été demandée.

Du côté de la défense, la clémence du tribunal a été demandée. Jugement le 13 octobre.