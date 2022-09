Ciney : une bouffée d’air pour l’agronomie

Dans un chantier, la pose de la première pierre est toujours un moment symbolique. Encore plus lorsqu’il s’agit d’un projet public. Ce vendredi matin, c’est à Ciney que le rendez-vous était donné pour marquer la sortie de terre du futur bâtiment qui accueillera le bachelier en agronomie de la Haute École de la Province de Namur (HEPN). Un projet vieux de dix ans qui se concrétise enfin grâce à une subvention de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 4.049.378€ sur un total de 6.295.198€.

Ce futur bâtiment de 3.300m² sera composé d’un rez-de-chaussée et de deux étages. Au rez, on retrouvera un auditoire de 228 places, un espace administratif, une cafétéria, une petite cuisine et une salle de réunion. Au premier étage : six salles de cours, une salle informatique et une salle des profs. Enfin, cinq laboratoires dont un avec une salle de cours attenantes composeront le deuxième étage.

Ce bâtiment sera par ailleurs à haute performance énergétique avec notamment des châssis en aluminium triple vitrage avec stores automatiques, des finitions intérieurs visant un confort acoustique et une inertie thermique. Une pompe à chaleur et des panneaux photovoltaïques seront aussi installés.

Ce graduat suscite l'engouement depuis sa création en 1988. "Lorsqu'il a été créé, il y avait une soixantaine d'étudiants. Les cours étaient donnés dans ce qui était autrefois le hall mécanique de l'EPASC, un ancien garage automobile. Des containers ont été installés à l'extérieur pour permettre de donner ces cours dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, les cours sont toujours donnés dans ces locaux d'origine à plus de 200 étudiants, nous contraignant à utiliser des locaux de l'EPACS qui sont donc partagés entre les élèves du secondaire et les étudiants du supérieur", explique Pierre Squerens, inspecteur général du Service technique provincial du patrimoine immobilier. Lorsqu'il sera disponible, ce nouveau bâtiment sera une bouffée d'air frais pour toutes ces personnes concernées.

"Nous fêterons les 35 ans du bachelier en 2023. Depuis sa création, plus de 1.200 étudiants ont été diplômés", a indiqué le directeur du bachelier, Thibaut Fiasse. Ce dernier espère pouvoir accueillir les étudiants au sein de cette nouvelle infrastructure dès la mi-septembre 2024.