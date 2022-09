L'entretien des berges de la Haute-Meuse à partir du 24 septembre

La Haute-Meuse sera vidée d'une grande partie des eaux du fleuve afin d'effectuer l'entretien de berges, de barrages et d'écluses à partir du 24 septembre, a annoncé vendredi le SPW Mobilité et Infrastructures.

La durée de remplissage des biefs (sections d'un cours d'eau) à la fin des travaux pourrait être allongée en raison des conditions de sécheresse actuelles, indique le SPW dans un communiqué. La sécheresse est cependant propice aux travaux d'une telle ampleur.

La période de travaux sera limitée à trois semaines afin de limiter l'impact sur la navigation. La période de travaux a été choisie en raison des débits habituellement faibles à cette période de l'année. C'est particulièrement le cas cette année, ce qui facilitera l'inspection des berges. Ces opérations, organisées tous les cinq ans, sont indispensables pour assurer la continuité des services d'écluses et la sécurité des usagers.

Les travaux s'effectueront sur de nombreux sites allant de la frontière française au barrage de la Plante à Namur. Les tâches variées comprendront des entretiens de berges et d'écluses, des rénovations ciblées d'écluses et de barrages, des curages et des évacuations de dépôts à certains endroits de la rivière ou encore le renforcement du pont Saint-Jean.

Le SPW Mobilité et Infrastructures souligne qu'il rétablira la navigation sur la Haute-Meuse dès que possible à la fin des travaux en privilégiant les biefs avec la plus forte activité marchande et que le remplissage de ceux-ci n'impactera pas la navigation sur la dorsale wallonne et le transit vers la Flandre et les Pays-Bas. Un soutien d'étiage pourrait être apporté par les barrages de l'Eau d'Heure si nécessaire.