Une dame a été légèrement blessée, jeudi en début de soirée, dans une sortie de route, route de Dinant à Rochefort. Venant de Ciergnon, elle a pour une raison inconnue, quitté sa trajectoire et terminé sa course contre un arbre situé de l'autre côté de la chaussée. La police, une ambulance et un véhicule de balisage des pompiers sont intervenus sur place.