Le parc d'activité économique de Spontin accueille sa première entreprise

Le parc d’activité économique de Spontin (Yvoir), fraîchement équipé, vient d'accueillir sa première entreprise. Il s’agit de la menuiserie Ambroise Dujardin, installée à Assesse depuis une dizaine d’années et qui trouve, à Spontin, l’opportunité de se développer. Le parc de 7 hectares est destiné à accueillir une douzaine de petites entreprises et potentiellement à terme une centaine de travailleurs.

Le parc de Spontin s'apprête à accueillir son premier occupant. Il s'agit de l'entreprise Ambroise Dujardin , spécialisée dans la conception et la fabrication de mobiliers sur mesure à destination de particuliers. Installée dans un hall à Assesse, elle emploie actuellement 5 personnes et se trouve à l'étroit, sans possibilité d'extension de l'atelier. C'est dans la perspective de développer ses activités que l'entreprise vient d'acquérir, le 13 juin dernier, une parcelle de 20 ares pour y construire un bâtiment de 600 m² avec un atelier, un entrepôt et une aile administrative. Compte-tenu de ces développements, Ambroise Dujardin envisage également d'élargir son équipe à 7 personnes dans les 2 ans à venir. Le permis d'urbanisme vient de lui être délivré et les travaux devraient débuter avant la fin de cette année.

Le BEP indique : "A peine l'équipement terminé, le parc de Spontin rencontre un intérêt certain auprès de petites entreprises de la région, bien souvent à l'étroit dans leur installation actuelle et intéressée par la situation géographique favorable du nouveau parc de Spontin. Cinq autres demandes d'acquisition d'une parcelle ont d'ores et déjà été instruites par les services du BEP en étroit dialogue avec les autorités communales. Elles concernent des entreprises existantes, installée à proximité (comme Spontin, Naninne, Durnal) et actives dans la rénovation et construction d'immeubles, l'usinage métallique, la mécanique automobile (voitures ancêtres), la conception-fabrication et fourniture de systèmes solaires thermiques, ou encore la consultance environnementale. Ces différents projets portent sur environ 170 ares de terrain et une petite cinquantaine d'emplois. Quelques autres projets sont aussi en phase d'études."

Le parc d’activité de Spontin a été étudié, acquis et équipé par BEP Expansion Economique en collaboration étroite avec la Commune d’Yvoir. Les travaux ont permis la construction d’une route d’accès, depuis la route régionale, ainsi qu’une voirie interne au parc. Outre les impétrants classiques (eau, électricité et fibre optique), des quais ont été aménagés pour les bus, un cheminement piéton a été tracé depuis la Route du Quesval jusqu’à l’entrée du parc (amorce d’une liaison piétonne sécurisée entre le parc et le centre de Spontin), des aménagements paysagers ont été réalisés (écran visuel en façade, zone boisée à la limite des habitations, zones d’engazonnement fleuris en bordure de parc) et ce, en concertation avec la Commune. Des travaux de renforcement d’alimentation en eau ont également dû être opérés, pour remplacer la canalisation de diamètre insuffisant, le long de la Route de Quesval depuis la gare. Cet important chantier d’aménagement s’est terminé au printemps pour permettre la commercialisation de la toute première parcelle en juin dernier.