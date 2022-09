Des coups devant le Sun 7 d'Anhée

Prévenu et victime avaient bu. L’échange verbal a vite dégénéré.

Une altercation entre un employé (il ne travaille plus là-bas aujourd'hui) du Sun 7 d'Anhée et un client a eu lieu devant le commerce, le 10 juillet 2019. Le premier cité est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Dinant pour coups et blessures volontaires. "Monsieur buvait un verre avec deux autres personnes après son service quand cet homme est arrivé", explique la défense. "Il nous a mal parlé. Je lui ai demandé plusieurs fois d'arrêter. Il est finalement entré dans le commerce chercher une Leffe. Lorsqu'il est ressorti, il a recommencé", enchaîne le prévenu.

Le sang de ce dernier n'a fait qu'un tour. Il l'a poussé puis lui a mis un coup de poing au visage et un coup de pied au ventre alors qu'il était au sol. L'avocate du prévenu, qui insiste sur la provocation, plaide une peine de travail. "C'est un fait isolé dans un contexte alcoolisé." Du côté du parquet de Namur, on n'est pas du même avis concernant la provocation. "Il s'agit simplement de violence gratuite", affirme le substitut Bertens. D'autant que la victime, absente à l'audience, affirmait devant les policiers que c'est l'auteur des faits qui est venu l'agresser. Jugement le 26 octobre.