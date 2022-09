Dinant-Monmartre, c’est ce dimanche

Les rues du vieux Dinant accueilleront plus de 100 artistes et artisans d’art.

Chaque année depuis plus de 25 ans, les rues du vieux Dinant accueillent Dinant-Montmarte, manifestation réservée aux artistes peintres, aux aquarellistes, aux dessinateurs, graveurs et photographes. L'édition 2022 aura lieu ce dimanche 25 septembre, de 10h à 18h, dans les quartiers Saint-Nicolas et St Roch. "Le caractère intimiste et pittoresque des ruelles du vieux Dinant se prête à une évocation mosane de la place du tertre à Paris. Cette année est prometteuse, le cap des 110 artistes inscrits est passé depuis quelques jours et d'autres viendront encore nous rejoindre au dernier moment", indique l'organisation.

L’édition 2022 de Dinant-Montmartre mettra à l’honneur l’artiste dinantais Jean Javaux (90 ans) qui a fêté l’an dernier ses 50 ans de peinture. À cette occasion, une exposition rétrospective de ses œuvres prendra place dans le Hall du Centre Culturel. Celle-ci sera accessible gratuitement les 24 et 25 septembre de 10h à 18h.

Près de 5.000 visiteurs sont attendus durant cet événement gratuit et familial. "Qui offre également un accès à l'art à des personnes qui n'ont pas la possibilité ou l'habitude de pousser la porte d'un musée."

Des concerts "jazzy" et de chanson française sont par ailleurs prévus tout au long de la journée.