Une collision entre une voiture et un camion fait un mort sur la N4 à Pessoux

Une collision entre une voiture et un camion a fait un mort, jeudi après-midi vers 14h30 sur la N4 en direction de Marche-en-Famenne à hauteur de Pessoux (Ciney), indique le porte-parole de la zone Dinaphi Patrice Liétart.

Deux autopompes, un véhicule de balisage et un officier de la zone Dinaphi se sont rendus sur place, ainsi que l’hélicoptère de Bra-sur-Lienne. Les circonstances de l’accident sont encore inconnues. La bande d’arrêt d’urgence et la bande droite de la N4 sont obstruées à la suite de cet accident et la circulation est logiquement ralentie, précise la police fédérale.