Saturé, Condrolys va bénéficier d’une extension de 51Ha

Depuis sa mise sur le marché en 1970, le parc d'activité économique Ciney-Hamois, rebaptisé Condrolys, a toujours connu une belle attractivité. Au point qu'une première extension de 3,5Ha a été réalisée dans les années 90 sur le territoire d'Hamois permettant à 20 entreprises supplémentaires de se développer. "Le rythme de développement a toujours été très bon mais il a flambé entre 2010 et 2020", affirme Stéphanie Bonmariage, coordinatrice attraction investisseur au BEP (Bureau économique de la Province). En dix ans, ce sont 40 entreprises supplémentaires qui se sont installées dans ce parc d'activité économique qui arrivait déjà à saturation dès 2015.

Début 2022, on totalisait 120 entreprises qui génèrent actuellement près de 1.000 emplois sur l’ensemble du parc. Néanmoins, les autorités locales n’ont pas attendu cette saturation pour envisager une nouvelle extension dont les travaux débuteront en février 2023. (lire ci-bas).

Celle-ci porte sur une superficie de 51Ha. Elle trouvera sa place en bordure de N4 et de N97, à proximité du carrefour "Fontaine". Elle sera divisée en plusieurs zones : une dédiée à l’activité agro-alimentaire, une autre aux activités industrielles et une troisième aux activités mixtes. Un village PME entouré d’une zone de service aux entreprises va également être implanté. L’accès principal se fera depuis la N97, via l’aménagement d’un rond-point qui sécurisera les différents mouvements d’entrées et de sortis. Un réseau de cheminement doux permettra également de relier les différentes parties du parc.

Cette extension permettra d'accueillir entre 100 et 110 entreprises supplémentaires. Soit approximativement 1.000 emplois. "Pour l'instant, une trentaine d'entreprises ont déjà marqué un intérêt potentiel car ce n'est pas du tout évident de trouver une place dans la région. Condrolys est une des zones les plus attractives", nous dit-on au BEP.

Le budget total pour l’achat des terrains et leur aménagement (en eau, gaz, électricité,…) est estimé à 7.000.000 d’euros par Jean-Marie Cheffert (2.500.000€ et 4.500.000€). Au travers de subventions, la Région wallonne intervient à hauteur de 60 % dans ce budget, le reste du solde étant à la charge du BEP qui récupérera ses billes à la revente des terrains lorsque ceux-ci seront équipés. Dans les zonings les plus proches, à Spontin et Havelange, le m² se vend actuellement 35 à 40€.