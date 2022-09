Dinant-Montmartre : plus de 4000 visiteurs

Ce dimanche 25 septembre, les quartier Saint-Nicolas et St Roch de Dinant accueillaient Dinant Montmartre. Plus de 120 artistes, peintres, scultpteurs, photographes, .... avaient pris place dans les ruelles intimistes et pittoresques de la cité mosane. "De la quantité mais aussi et surtout de la qualité bon nombre d'artistes pratiquant leur art sur place", indiquent les organisateurs..

"Que ce soit seul, en amoureux ou en famille le public a répondu en nombre profitant de l'événement dès l'ouverture dimanche matin. Un grand succès, car même si l'accès est gratuit et ouvert, on estime à 4000-4500 visiteurs. Hasard ou bénédiction, sur les 27 édition de Dinant Montmartre seules 2 ont connu la pluie. Après plusieurs jours de temps maussade, ce dimanche le ciel s'est ouvert et on a pu laisser tomber veste et même pull pour profiter de cette agréable journée."

Un soulagement pour David Rivir, nouveau président et organisateur de cet événement.