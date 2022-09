Un vol de cuivre contesté à Ciney

Trois Roumains faisant partie d’une bande organisée spécialisée dans le vol de métaux ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Dinant en novembre 2020. L’un d’eux a écopé de quatre ans ferme, par défaut. Ce mercredi matin, il a fait opposition à ce jugement. Il conteste toute implication dans les deux faits qu’on lui reproche, à savoir un premier vol de 138m de câble en cuivre et d’un touret en bois contenant lui aussi 138m de câble en cuivre, le 31 janvier 2020, au préjudice d’Orès et une tentative de vol, quelques jours plus tard.

Il a pourtant été filmé par les caméras de surveillance de la gare le 5 février. "Je ne sais pas ce que je faisais là. Je suis venu en Belgique pour travailler dans le bâtiment. On est venu me chercher à Liège mais après je ne sais pas où l'on était. J'ai dit à cette personne que si elle voulait voler, elle pouvait mais moi je ne voulais pas car j'ai une famille." Son avocat estime par ailleurs qu'il est difficile, sur base des images de ces caméras, d'affirmer que son client faisait partie des personnes filmées. Son acquittement est demandé et, à titre subsidiaire, une absorption de peine. Son client ayant été condamné à 10 mois de prison par le tribunal correctionnel de Liège, en 2020 pour des faits de… vol de métaux commis en 2018.

Le parquet de Namur rappelle que tous les prévenus faisaient partie d'une association de malfaiteurs. "La bande était installée à Seraing. Ils vivaient ensemble et avaient acquis trois véhicules. Le cuivre volé était revendu aux Pays-Bas", indique le ministère public qui demande 20 mois de prison. Jugement le 26 octobre.