"La coupure de l’éclairage public permettra une économie de 92.000€ à Rochefort"

À l'instar de Ciney, la commune de Rochefort a elle aussi approuvé ce lundi la coupure de l'éclairage public entre 00h00 et 5h00, du 1er novembre au 31 mars. "Cela permettra une économie de 92.000€", confie le bourgmestre f.f de Rochefort Julien Defaux. Au sein de la commune, d'autres mesures seront également prises. "On suit premièrement la circulaire envoyée par le ministre des pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS) prônant la bonne gestion des outils de bureautique, du chauffage, etc. Nous allons donc désormais bien vérifier que tout ce qui doit être coupé le sera en fin de journée ou encore diminuer la température de chauffe 19° dans les locaux. Voilà pour un premier jet mais nous allons pousser cela plus loin en regroupant différents services dans un même bureau ou en réfléchissant à l'utilité de certaines salles de réunion. Tout cela est en train de se mettre en place mais cela ne doit pas se faire non plus au détriment du confort des employés."

Parallèlement à cela, la commune va aussi travailler sur "d’autres projets de fond" en priorisant les projets liés à l’installation d’énergies renouvelables comme le remplacement de chaufferies énergivores, dans les écoles ou au centre sportif.