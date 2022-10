Menace de fermeture de la spécialisation en agriculture biologique à la HEPN de Ciney

"Les conseillers.ères Ecolo à la province de Namur ont été informés ce jeudi 29 septembre de la possible fermeture de la spécialisation en agriculture biologique à la HEPN de Ciney", indiquent-ils dans un communiqué. D'après leurs informations, les cours ont été prodigués normalement le mercredi 28 septembre, et le lendemain, les élèves étaient informés que la section allait probablement fermer. "A aucun moment avant leur inscription, les 7 élèves concerné.e.s n'ont été alertés de la possible fermeture de la section. Outre le fait qu'ils s'étaient tou.te.s projetés dans cette année de spécialisation, ils ont possiblement renoncé à chercher un emploi dès l'été, ou déjà pris des engagements pour un kot, ou simplement renoncé à d'autres projets.La décision leur étant notifiée le 29 septembre, il leur est désormais impossible de se réinscrire à une autre formation, les inscriptions dans le supérieur étant désormais clôturées au 30 septembre."

"Cette situation est très préjudiciable pour les élèves, mais il en va également du déploiement et de la professionnalisation du secteur de l'agriculture biologique en Wallonie" s'inquiète Isabelle Metens, conseillère provinciale. "A l'heure où la déclinaison de la Politique Agricole Commune (PAC) à l'échelle wallonne fait la part belle au développement du bio, on peut s'interroger sur la cohérence de cette menace de fermeture." La conseillère Ecolo estime que le secteur du bio a besoin de personnes formées pour accompagner les agriculteurs.trices dans leur transition. "Les offres d'emploi dans le secteur sont bien présentes : les jeunes qui ont été formés ces dernières années (la spécialisation existe depuis 2015) ont tou.te.s trouvé du travail dans les filières du bio. Ceci montre toute la pertinence, malgré des impératifs budgétaires contraignants, du maintien de cette formation à forte plus-value en termes d'emploi et de soutien à une filière d'avenir."

"Par ailleurs, la HEPN vient de poser la première pierre d'un tout nouveau bâtiment pour abriter le bachelier en agronomie. « Ces nouveaux locaux doivent aussi servir à former au bio"affirme France Masai, conseillère communale Ciney." Plutôt que de fermer, il faut ouvrir, attirer des jeunes vers ces filières d'avenir, faire la promotion du bachelier cinacien et de sa spécialisation, être à la pointe des enjeux environnementaux de l'agriculture de demain, en particulier de l'agriculture biologique."

Isabelle Metens, conseillère provinciale et membre de la commission agriculture, interrogera le député Fournaux à ce sujet le vendredi 14 octobre en séance du conseil provincial.