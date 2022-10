Vente de vêtements et de chaussures contrefaits à Philippeville : 23.000 euros de confiscations réclamés

Aucun des trois prévenus n’était présent ce mercredi au tribunal correctionnel de Namur. Ceux-ci devaient répondre de vente de produits contrefaits, de travail frauduleux et de non-inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

Les trois hommes avaient mis sur pied un trafic de vêtements et de chaussures contrefaits, qui étaient commercialisés via les réseaux sociaux. L’un d’eux avait une dette par rapport à un des autres. L’affaire a été mise sur pied. Les marchandises ont ainsi circulé entre Philippeville, Châtelet et Couillet entre 2016 et 2019. L’un d’eux, qui possède des antécédents en matière de stupéfiants, avait déjà bénéficié de la suspension du prononcé de la condamnation pour la vente de contrefaçons. Des peines de prison d’un an sont requises contre deux des prévenus absents et une peine de travail de 200 heures est réclamée contre celui qui avait eu la bonne idée de se faire représenter par un avocat. Des confiscations sont également réclamées par le ministère public : elles portent sur des sommes de 3600 €, 2400€ et 23.200€ pour le dernier.

Me Wéry, qui estime que la peine de travail est une sanction proportionnée pour son client, explique : "Il s'est retrouvé dans une précarité financière et me disait ne pas avoir eu le choix. Il était chômeur, père de 3 enfants, mais avec un casier judiciaire, il ne trouvait pas d'emploi et sa santé vacillait. Depuis 2018, il n'a commis aucun nouveau fait. Certes, on a retrouvé un grand stock d'objets contrefaits chez lui, mais lui confisquer plus de 20.000 euros serait déraisonnable et le plongerait dans la précarité." Jugement le 16 novembre