Du 22 octobre au 6 novembre, vivez Halloween au Domaine des Grottes de Han !

Le monde invisible se révèlera dans les prochains jours à Han-sur-Lesse ! Au-delà de l’événement public, Hanlloween est aussi une véritable tradition d’entreprise au Domaine des Grottes de Han. Depuis 20 ans, de nombreux membres du personnel s’y investissent avec beaucoup d’enthousiasme et de motivation. Ils participent aux nocturnes Hanlloween qui réunissent chaque année une trentaine de figurants et d’acteurs. Certains incarnent des créatures diaboliques, d’autres se transforment en drôles de guides le temps des festivités ou encore expriment leur talent de maquilleuses, d’acteurs… Un projet qui rassemble les différentes équipes du Domaine et renforce les liens. Durant tous les congés d’automne, le Domaine se déguise aux couleurs d’Hanlloween…

Des visites classiques mais sur le thème d'Halloween auront lieu en journée, pendant 16 jours consécutifs ! Le domaine indique : "Dans le Parc Animalier, les esprits de la forêt se sont réveillés et des êtres espiègles et fantastiques se baladent sur les sentiers… à la rencontre des visiteurs. Découvrez les animaux sauvages (ours, loups, lynx, bisons, cerfs…) sous les couleurs flamboyantes de l'automne et laissez-vous gagner par la magie d'Hanlloween ! Des nourrissages spéciaux des animaux sont également prévus tous les jours lors de votre visite pédestre du Parc. Quant à la Grotte de Han, elle est devenue le terrain de jeux d'une horde de trolls qui y a élu domicile. Farceurs et un peu fous, ils ne manqueront pas de surprendre les visiteurs tout au long du parcours touristique. Une joyeuse bande qui vous emmènera dans leur monde farfelu au cœur de l'une des plus belles grottes d'Europe !"

Les animations Hanlloween en journée sont incluses dans les visites classiques de la Grotte et du Parc Animalier. Infos & Tickets : www.grotte-de-han.be/news/hanlloween

Ces 29, 30 & 31 octobre, des nocturnes Hanlloween sont organisées ! "Baladez-vous au clair de lune dans le Parc Animalier. Des ombres et des êtres étranges sont de sortie et vous réservent quelques surprises… Soyez sur vos gardes ! Un spectacle itinérant de 2 km qui emmènera les petits et les grands au cœur de la forêt sombre et mystérieuse. La Créature a pris possession des lieux et de drôles de gardiens errent dans la nuit. Oserez-vous braver l'obscurité et les croiser sur votre chemin ? Trois soirées pour frissonner de plaisir et vivre une aventure endiablée et palpitante en famille ou entre amis !"

Infos pratiques : Lieu de rendez-vous : accueil du Domaine (Plaine de Dry Hamptay : rue des grottes, 46 – 5580 Han-sur-Lesse. Dates : les 29, 30 & 31 octobre.Horaire : départs à 17:30, 18:10, 18:50, 19:30, 20:10. Durée : 2h. Prix : 30 €/adulte et 23 €/enfant (de 6-11 ans). À prévoir : vêtements chauds, chaussures de marche. Réservation obligatoire sur le site web : www.grotte-de-han.be/visites-exclusives