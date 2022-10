Une patinoire éphémère, la nouvelle activité de Dinant Evasion !

Après une saison kayak difficile, Dinant Evasion se réinvente. Cette année, une patinoire et un restaurant éphémères prendront place au milieu desinfrastructures de Dinant Evasion (rue du Vélodrome,15 à 5500 Dinant).

La société indique : "Du 22 octobre 2022 au 22 janvier 2023, la piste glacée accueillera familles, écoles et entreprises pour des moments mêlant amusement et convivialité. Dinant Evasion a décidé de défier les lois de la Science en proposant une patinoire de 200 m² entièrement alimentée par des panneaux solaires. Oui, cette fois le soleil ne fera pas fondre la glace, il la créera ! Pas moins de 400 panneaux photovoltaïques rendront ce projet possible (soit une surface de 900m²). Au vu de la crise énergétique actuelle, nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos visiteurs un divertissement automne/hiver énergétiquement autonome et inscrit dans une démarche écoresponsable."

La patinoire, placée sous chapiteau, sera ouverte au grand public tous les jours du 22 octobre 2022 au 22 janvier 2023. "En famille ou entre amis, ça sera l'occasion pour nos visiteurs de s'essayer à l'art du patinage. Une offre scolaire a également été composée afin d'offrir la possibilité aux écoles de défier la glace. Pour un cours de gym atypique ou une excursion scolaire qui sort de l'ordinaire. Les groupes scolaires sont également les bienvenus et peuvent bénéficier d'horaires privilégiés (accès matinal à la patinoire) et de tarifs démocratiques. Enfin, des formules spécial entreprises ont été pensées en vue de « briser la glace » entre collègues ! Accès à la patinoire, match de hockey sur glace, jeux d'hiver sous forme de parcours de cohésion (lancer de hâches, jeu du clou,…) ou encore menu gourmand, nos équipes ont mis tout en œuvre pour faire de vos événements professionnels, un véritable succès."

La décoration variera en fonction des périodes. L'ouverture de la patinoire, le 22 octobre, se fera dans une ambiance Halloween. Après, c'est la magie de Noël qui prendra le relais ! "Des événements ponctuels seront également organisés dont une soirée « Halloween On Ice » et une soirée Nouvel An. Et des emplois qui perdurent désormais tout au long de l'année Au travers de cette offre innovante, c'est tout notre département Horeca qui sera maintenu en activité pour une saison supplémentaire. 6 emplois sont ainsi sauvegardés tout l'hiver pour assurer l'accueil de la clientèle et le service restauration. Avec les jeux d'hiver destinés aux entreprises, un 7ème poste est encore conservé pour l'animation et l'accompagnement des groupes."

Informations complémentaires : www.dinant-evasion.be/fr/patinoire

Horaires d’ouverture grand public du 22 octobre 2022 au 22 janvier 2023

Tarifs : Grand public : 8€/adulte et 6€/enfant (accès à la patinoire + location des patins). Formules avantageuses pour les écoles et entreprises.