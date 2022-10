Dinant: deux blessés dans un accident dans la nuit de vendredi

Un accident entre deux véhicules s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi, aux environs de minuit, dans la rue Père Pire à Dinant.

Les circonstances précises ne sont pas encore connues, mais les deux conducteurs ont été blessés. Ils ont été secourus par les pompiers venus avec plusieurs véhicules des casernes de Ciney, Yvoir et Dinant. Les SMUR de Godinne et Dinant sont aussi intervenus et les blessés ont été emmenés en ambulance. La police Haute-Meuse et le parquet de Namur sont descendus sur les lieux.