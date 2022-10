Il menace des employés du CPAS de Couvin de "faire comme Dutroux" pour obtenir le RIS

Un homme a menacé la directrice et des employés du CPAS de Couvin en août et novembre 2020, pour obtenir le RIS (Revenu d’intégration sociale).

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mardi, un homme poursuivi pour avoir menacé des employés du CPAS de Couvin à deux reprises, en 2020, à deux ans de prison avec sursis probatoire.

Le 20 août 2020, il avait notamment menacé la directrice du CPAS de "faire comme Dutroux", à savoir "enlever, violer et tuer" si on lui refusait le RIS (Revenu d'intégration sociale). Trois mois plus tard, le 6 novembre, il a menacé une employée avec un Opinel. Terrifiée, la victime a pris la fuite par la fenêtre. "Devant la police, vous avez déclaré que vous y étiez allé pour tuer six personnes. On aurait d'ailleurs pu viser la tentative de meurtre. Une d'elles était enceinte. Certaines viennent encore travailler la peur au ventre", a rappelé le parquet de Namur lors de l'audience.

À la suite de ces faits, une cellule psychologique a dû être mise en place. Il fut même question d'engager une société de gardiennage. "Tout ce que je voulais, c'était faire plier la présidente pour le RIS. Je regrette mais on m'a poussé à bout", avait ajouté le prévenu qui a fait un mois et demi de détention préventive après son interpellation.

Néanmoins, deux ans après les faits, le prévenu a envoyé une lettre au tribunal dans laquelle il écrivait : "Ma justice est plus radicale. Œil pour œil. Dent pour dent". Ne plus fréquenter le CPAS de Couvin, ne pas rentrer en contact avec les victimes et suivre un traitement psychologique font partie des conditions imposées par le tribunal dans le cadre du sursis probatoire prononcé.