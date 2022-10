Peine de travail pour un crêpage de chignons à Beauraing

En juin dernier, une dame écopait de six mois de prison ferme pour avoir frappé son ancienne "meilleure amie" sur son lieu de travail, à Beauraing. Ce mardi matin, elle a écopé, sur opposition, d’une peine de travail de 80h (6 mois de prison en cas d’inexécution). Au civil, elle devra payer un montant de 500€ à la victime.

Prévenue et victime étaient des amies proches, il y a quelques années. La seconde citée était d'ailleurs la marraine de l'enfant de la première. Néanmoins, pour une sombre histoire de changement d'esthéticienne, les deux filles vont se brouiller au point de déposer tour à tour de multiples plaintes pour harcèlement et menaces via les réseaux sociaux. Avant d'en venir aux mains, le 2 février 2021. Face au refus de son ex-meilleure amie de renoncer à son titre de marraine, la prévenue l'a poussée et lui a tiré les cheveux. "On est tombée par terre. Et là, j'ai reçu des coups à la tête et à la tempe", disait-elle lors de l'audience. Elle n'avait cependant pas de certificat médical pour le prouver, contrairement à la "marraine" qui a fait constater des griffures au visage.