Rochefort : des coups pour une blague téléphonique

Agacé par une blague téléphonique, ce couple de Rochefortois s'est fait justice lui-même le 21 novembre 2020. Pour cette "justice privée", le parquet de Namur requiert, par défaut, 18 mois à l'encontre du prévenu et un an contre sa compagne. "La sœur de la prévenue recevait des avances, par téléphone. Puis, c'est la prévenue qui en a reçu. Elle en a parlé à son compagnon", explique le parquet de Namur.

Tous deux sont convaincus de connaître celui qui est à l'origine de ces blagues téléphoniques et se rendent chez lui. "Sur place, ils ont frappé aux carreaux. Ils voulaient soi-disant discuter mais on aurait presque pu envisager des coups et blessures prémédités. Lorsqu'elle est sortie, cette personne a reçu un coup de boule. Deux amis présents sur place sont alors sortis. L'un d'eux a été ceinturé par madame ce qui a permis à son compagnon de lui mettre un coup de poing au visage", poursuit le ministère public.

Les deux prévenus, absents à l’audience, connaîtront leurs peines le 15 novembre.