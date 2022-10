Les Fééries du Centre pour dynamiser le centre-ville de Ciney

À Ciney, les Fééries du Parc drainent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. L’an dernier, près de 60.000 personnes se sont rendues au Parc St-Roch dans le cadre de ce marché de Noël. Mais très (trop) peu d’entre elles sont repassées par le centre-ville de Ciney, ce que regrettaient logiquement les commerçants cinaciens. Sur base de ce constat tiré déjà bien avant la crise sanitaire, la ville de Ciney a entamé une réflexion pour créer via son Agence de Développement Local (ADL) un second événement en lien avec les Fêtes de fin d’année. En centre-ville cette fois.

Un petit frère pour les Fééries du Parc

Les Fééries du Centre auront lieu du 3 décembre 2022 au 8 janvier 2023 sur la Place Monseu. Cet événement, "petit frère" des Fééries du Parc qui seront organisées cette année sur deux fois cinq jours (Ndlr : du 8 au 12 et du 15 au 19 décembre au Parc St-Roch), a été spécialement créé pour les enfants. "Nous avons investi dans des statues en résine, du pain d'épice, du sucre d'orge, des étoiles de différentes couleurs, etc. Les Fééries du Centre seront complémentaires à celles du Parc où il n'y a rien pour les enfants", explique le bourgmestre Frédéric Deville.

Des manèges forains, sur le thème de Noël seront installés sur la Place Monseu qui accueillera aussi régulièrement le Père Noël, des animations musicales et surtout une patinoire de glace (lire par ailleurs). "On aura plusieurs moments forts avec l'inauguration, la Saint-Eloi, les 10 jours de Fééries du Parc et la Corrida de Ciney", ajoute Frédéric Deville.

Une dizaine de chalets ont par ailleurs été proposés aux commerçants Horeca de la Place Monseu qui pourront également installer leur propre chalet sur leur terrasse. "Ils sont mis gratuitement à leur disposition et certains d'entre eux (6 pour l'instant) ont déjà accepté. Il y aura un bar à huîtres, des pommes de terre au foie gras, des croustillons, des toasts au saumon, etc. Quelques forains tiendront également un stand mais qui ne feront pas concurrence aux commerçants."

200L de mazout à gagner par jour

L’objectif des Fééries du Centre est donc d’attirer un maximum de monde, et pas seulement des Cinaciens, en centre-ville afin de faire vivre les commerces locaux. En plus des différentes animations mises en place, une tombola de l’Avent sera organisée avec, à la clé, 200l de mazout à gagner par jour. Des quantités offertes par Piragri qui a remporté le marché public. Par tranche d’achat de 30€ dans un commerce cinacien, les clients pourront valider leur bon de tombola qui sera à déposer dans l’une des 32 urnes au choix (une urne par jour). Les tirages au sort auront lieu quotidiennement à 18h00. Le participant gagnant sera obligé d’être présent lors du tirage pour faire valider son gain.

Comme chaque année, une heure de parking gratuit sera offerte pour faciliter les achats en centre-ville. La Ville compte également sur la participation active des commerçants pour attirer les clients. "En décorant leurs vitrines ou en offrant par exemple des entrées pour la patinoire, car ils ont un tarif préférentiel."

Avec ce nouvel événement, l’ambition de la ville est de positionner Ciney comme destination incontournable des Fêtes de fin d’année.