Coup de coude lors d’une course cycliste à Rochefort

Un cycliste n’a pas apprécié une remarque faite par un concurrent, lors d'une course en 2019 à Rochefort, et a été l’auteur d’un mauvais geste en retour.

C'est le genre de geste que l'on n'aime pas voir sur un "terrain" de sport, quelle que soit la discipline. Le 28 septembre 2019, un incident est survenu entre deux cyclistes qui participaient à une course récréative, à Rochefort. Victime d'un coup de coude, l'un d'eux a fini au sol. Constitué partie civile, il attend beaucoup de la justice dans cette affaire. "Il s'agissait d'un contre-la-montre et il était donc interdit pour chaque coureur de prendre la roue d'un autre. Quand il a pris part à cette course, jamais il n'aurait cru se retrouver au sol", explique son avocate. "Le prévenu, qui se trouvait avec un équipier, est arrivé à sa hauteur et a pris sa roue. Mon client s'est retourné à plusieurs reprises pour lui demander d'arrêter, ce qui ne lui a pas plus", ajoute l'avocate.

En le dépassant, le cycliste mécontent a été l'auteur d'un coup de coude qui a provoqué la chute de son concurrent. Une caméra se trouvait sur le vélo de la victime. L'enregistrement sonore est partiel. "Mais on entend le prévenu dire les mots "tomber, connard", juste avant la chute", indique le parquet de Namur.

Une peine de quatre mois de prison a été requise par défaut par le parquet de Namur qui considère ce geste comme intolérable, le prévenu étant lui-même président d'un club cycliste. "On était dans une ambiance récréative, les participants étaient là pour profiter. Au lieu de ça, il y a altercation, coup et chute." Jugement le 22 novembre.