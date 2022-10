Interpellation de la minorité au conseil communal de Ciney sur la patinoire: « oui mais pas maintenant ! »

Le projet de patinoire pour les fêtes de fin d'années est revenu sur la table du conseil communal cinacien ce lundi soir au travers d'une intervention de la conseillère Cécile Clément (Action). Sans vouloir remettre en question l'intérêt des Fééries du Parc et désormais les Fééries du Centre, elle a critiqué le choix de la période pour installer une patinoire: "Oui, mais pas maintenant" a-t-elle déclaré. Et de poursuivre: "Je souhaiterais rappeler que nous vivons une énième crise après le COVID, les inondations, l'accueil des Ukrainiens… Nous voilà confrontés à une flambée sans précédent dans coûts de l'énergie, une catastrophe pour le pouvoir d'achat de nos citoyens."

Elle a par ailleurs demandé quel serait le prix de l’indemnité en cas de rupture de contrat et a interpellé chacun des échevins à propos de leurs compétences. Le bourgmestre Frédéric Deville a répondu au nom de tous, mentionnant le fait que la patinoire n’avait pas fait l’unanimité non plus au sein du collège, en particulier auprès de l’échevine en charge de l’énergie, Laurence Daffe. Celle-ci est restée mutique malgré cette annonce.

"Tout avait été dit, je n'avais rien à ajouter.", soutiendra-t-elle plus tard. "Je n'allais pas enfoncer le projet. Mon argument c'était l'incohérence, comme l'opposition l'a dit, par rapport à la période, à tout ce qu'on allait devoir faire pour économiser l'énergie. Sur le fait que des écoles ont déjà marqué leur intérêt, je précise que ce ne sont pas spécialement des écoles de chez nous. Les profs de gym trouvent que c'est une activité originale. Il y a un esprit critique à développer. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut…".