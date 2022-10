Quinzième nuit d'Halloween à Dinant

Le 31 octobre prochain, Dinant accueillera fantômes et sorcières pour sa 15e Nuit d'Halloween. Dès 19h00, dans la cour de l'Hôtel de Ville, petits et grands sont invités à frissonner lors d'une soirée conviviale et gratuite : spectacle de danse, spectacle de feu et balade contée dans les rues du centre-ville (contes, grimages, animation). Pour les plus téméraires, deux animations supplémentaires sont prévues. Dès 19h00, une maison hantée ouvrira ses portes dans le parking Patenier. Les loups-garous et vampires aiguiseront plus ou moins leurs longues dents en fonction des âges des visiteurs. La visite convient également aux groupes. A 21h00, au Centre culturel, une séance de cinéma est réservée aux plus de 16 ans. A l'affiche : Black Phone de Scott Derrickson avec Ethan Hawke. Et pour se remettre de toutes ces émotions, un bar sera organisé par les mouvements de jeunesse locaux dans la cour de l'Hôtel de Ville.

Lundi 31/10/2022 : 19h00 à l’Hôtel de Ville : spectacles, balade, animations + bar. 19h00 au parking Patenier : maison hantée. 21h00 au Centre culturel : film (16 ans +). Gratuit et sans réservation.