Sursis pour des coups et une rébellion à Beauraing

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mardi, un homme poursuivi pour des coups et blessures et une rébellion commis à Beauraing, les 25 novembre 2019 et 21 août 2021, à quinze mois de prison assortis d'un sursis probatoire de trois ans. Concernant les faits de coups et blessures, la circonstance aggravante de vulnérabilité dans le chef de la victime, malvoyante, n'a pas été déclarée établie. "Il s'en est pris à ma sœur à coups de batte de baseball avec trois autres personnes, car elle l'avait quitté. Elle a eu deux vertèbres déplacées", a expliqué l'auteur des faits lors de l'audience. "Je lui ai dit que c'était facile de s'en prendre aux femmes et je lui ai mis un coup de boule, mais je ne lui ai pas donné de coups de pied ni couru après comme il le prétend".

Le prévenu s’était par ailleurs rebellé contre deux policiers de la zone Houille-Semois, appelés à intervenir alors que le prévenu tentait de mettre fin à ses jours.