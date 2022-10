Accueil Régions Namur Dinant - Ciney Ciney : un parc habité… pas avant 2027 L’urbanisation de l’ancien stade Lambert est en marche. EMMANUEL WILPUTTE ©Eda - Jean-Pol Sedran

L’entreprise qui a remporté le marché, Thomas et Piron, a présenté ce qu’elle va faire de ce qui fut le stade Lambert, ancien site footballistique de Ciney désaffecté et à haut potentiel : on se trouve à quelques encablures du centre-ville et juste à côté du parc Saint-Roch. C’était lors d’une conférence de presse aux côtés des autorités communales et de représentants du Bureau économique de la Province, qui s’est chargé de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage (y compris la prise de température auprès...