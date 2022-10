Piscine de Bellevue : vers une ouverture "permanente" au public ?

Ouverte au public grâce à un subside communal durant trois semaines, du 8 au 28 août dernier, la piscine du Collège de Bellevue de Dinant pourrait, à l’avenir, l’être tous les dimanches matin et chaque jour des vacances scolaires, durant quatre heures. C’est en tout cas le souhait du conseiller de l’opposition, Alexandre Gilain, à la base de l’ouverture estivale au public.

Ces trois semaines d'août devaient servir de test pour aller éventuellement plus loin. Les résultats sont plutôt encourageants. "On a fait quasiment 1.000 entrées (Ndlr : 927) en trois semaines : 311 la première semaine, 381 la deuxième et 235 la dernière", confie Alexandre Gilain. "On a eu une fréquentation à 95 % de Dinantais avec une forte affluence entre 10h et 11h et entre 15h et 18h00". À noter également que la fréquentation se faisait plutôt dans un esprit familial que sportif.

Ces chiffres rencontrent les attentes de ceux qui ont porté le projet. "On espérait entre 45 et 50 entrées quotidiennes. On est finalement à 44. C'est pas mal du tout pour une première, pour laquelle on n'a pas fait énormément de publicité et en période de vacances scolaires", poursuit Alexandre Gilain.

"On a bon espoir que cela fonctionne"

Ce dernier va proposer à la majorité de pérenniser ce projet et de l'étendre à l'année civile entière, en l'ajustant. "On aimerait ouvrir la piscine au public sur base des meilleures fréquentations, avec des horaires plus réduits. Ce qu'on souhaite : une ouverture tous les dimanches matin durant quatre heures et pendant les vacances scolaires, quotidiennement durant quatre heures également. On a bon espoir que cela fonctionne même s'il n'y a pas la même météo que cet été. Fin août, lorsque la piscine était ouverte, des familles étaient encore à l'étranger et d'autres préparaient la rentrée scolaire. Malgré cela, on a quand même eu du monde."

Le conseiller de l’opposition est néanmoins conscient de la réalité financière auxquelles les communes sont confrontées. Avec le contexte actuel (crise énergétique, indexation des salaires, etc.) les communes vont devoir se serrer la ceinture. Une ouverture telle que souhaitée coûterait 35.000€ à la ville de Dinant. Le jeune libéral aurait voulu soumettre sa proposition au Collège dinantais en vue du prochain conseil communal du 24 octobre, pour une ouverture à la Toussaint. Le départ du juriste Sylvain Bossard, vers la Province de Namur, risque d’engendrer du retard. Et d’espérer que tout soit en ordre pour les vacances de Noël. Si son projet est accepté.