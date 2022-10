Près d'1,5 million d'euros supplémentaires pour la dorsale cyclable entre Yvoir et Huy

Le gouvernement wallon a approuvé, jeudi, l'octroi de subventions supplémentaires, à hauteur de près de 1,493 million d'euros, au projet de dorsale cyclable entre Yvoir et Huy. Ce dernier connaît des difficultés de mise en œuvre liées à la hausse des prix des matériaux et de l'énergie. Or, "il cadre parfaitement avec le principe de liaison cyclable fonctionnelle et supra-locale défini dans le décret cyclable qui vient également d'être adopté ce jour en 3e lecture par l'exécutif", souligne le ministre régional de la Mobilité, Philippe Henry (Ecolo).